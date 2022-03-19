Военные преступники РФ впервые заявили о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Украине 19.03.2022, 11:55

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Оружие использовали против населенного пункта Делятин Ивано-Франковской области.

Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" на западе Украины.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны страны-агрессора Игорь Конашенков, передает pravda.com.ua.

По словам военного преступника, 18 марта "Кинжал" был применен для удара по населенному пункту Делятин Ивано-Франковской области.

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