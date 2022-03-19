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«Мы, как зайцы, бегаем по минному полю»: солдаты РФ стреляют в себя, чтобы не воевать

  • 19.03.2022, 14:48
  • 8,388
«Мы, как зайцы, бегаем по минному полю»: солдаты РФ стреляют в себя, чтобы не воевать

Перехвачен еще один разговор оккупанта.

СБУ перехватили разговор оккупанта, в котором он говорит, что российские военные продолжают себя калечить, чтобы не воевать с Украиной, передает пресс-служба ВСУ.

«Сами-себя постреляли. Мы же, как зайцы, бегаем по минному полю. Спим в окопах», – говорить оккупант.

Жена захватчика советует ему сломать себе ногу, чтобы попасть в больницу и не воевать.

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