«Мы, как зайцы, бегаем по минному полю»: солдаты РФ стреляют в себя, чтобы не воевать
- 19.03.2022, 14:48
- 8,388
Перехвачен еще один разговор оккупанта.
СБУ перехватили разговор оккупанта, в котором он говорит, что российские военные продолжают себя калечить, чтобы не воевать с Украиной, передает пресс-служба ВСУ.
«Сами-себя постреляли. Мы же, как зайцы, бегаем по минному полю. Спим в окопах», – говорить оккупант.
Жена захватчика советует ему сломать себе ногу, чтобы попасть в больницу и не воевать.