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ВСУ разбили колонну оккупантов на Киевщине и захватили трофейный ЗРК «Стрела-10»

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  • 19.03.2022, 15:24
  • 8,528
ВСУ разбили колонну оккупантов на Киевщине и захватили трофейный ЗРК «Стрела-10»
иллюстрационное фото

Комплекс предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Украинские военные снова разбили вражескую колонну на Киевщине. При этом им удалось добыть трофей – зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе радуются за военных, ведь "Стрела-10" – отличный трофей. Известно, что российская техника была уничтожена 19 марта.

"Уничтожена российская техника в Киевской области. Также ВС Украины усилились ЗРК "Стрела-10", – говорится в сообщении.

К слову, ЗРК "Стрела-10" – комплекс, предназначенный для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.

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