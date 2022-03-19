ВСУ разбили колонну оккупантов на Киевщине и захватили трофейный ЗРК «Стрела-10»2
- 19.03.2022, 15:24
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Комплекс предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах.
Украинские военные снова разбили вражескую колонну на Киевщине. При этом им удалось добыть трофей – зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В Генштабе радуются за военных, ведь "Стрела-10" – отличный трофей. Известно, что российская техника была уничтожена 19 марта.
"Уничтожена российская техника в Киевской области. Также ВС Украины усилились ЗРК "Стрела-10", – говорится в сообщении.
К слову, ЗРК "Стрела-10" – комплекс, предназначенный для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.