Украинцы показали, как обезвреживают современную 500-килограммовую авиабомбу оккупантов 1 19.03.2022, 15:24

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Снаряд обнаружили в Одесской области.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает спасать людей от последствий войны. Сотрудники ГСЧС тушат пожары, разбирают завалы и обезвреживают снаряды. Иногда им приходится сталкиваться с опасными авиабомбами. Уничтожение одной из них служба показала на видео, пишет unian.net.

Как передает главное управление ГСЧС, 500-килограмовый снаряд обнаружили поблизости села Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области. Его идентифицировали, как авиационную бомбу ОФАБ–500 современного производства. Взрывоопасный объект изъяли, доставили в специальное место и уничтожили. Основные этапы процесса показаны в ролике ниже.

"Сотрудники ГСЧС призывают граждан быть максимально осторожными в случае обнаружения таких предметов — ни в коем случае не подходить к ним, запрещать детям поднимать что-либо из земли. При обнаружении ВОП следует срочно сообщать в службу спасения или в полицию" — заявили в ГСЧС.

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