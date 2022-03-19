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Разведка назвала имена пилотов авиационного полка РФ, которые бомбят украинские города

  • 19.03.2022, 16:11
  • 2,524
Разведка назвала имена пилотов авиационного полка РФ, которые бомбят украинские города

Военные преступники не скроются от возмездия.

Известно, что это военнослужащие 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) города Морозовска. Они бомбят украинские города и гражданское население.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы уже выполнили хоть один преступный приказ – чувствуйте себя! А для кого это будет первый вылет – сдавайтесь в плен", – сообщила пресс-служба в фейсбуке.

Просмотреть список можно по ссылке – здесь.

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