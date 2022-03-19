Разведка назвала имена пилотов авиационного полка РФ, которые бомбят украинские города 19.03.2022, 16:11

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Военные преступники не скроются от возмездия.

Известно, что это военнослужащие 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) города Морозовска. Они бомбят украинские города и гражданское население.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы уже выполнили хоть один преступный приказ – чувствуйте себя! А для кого это будет первый вылет – сдавайтесь в плен", – сообщила пресс-служба в фейсбуке.

Просмотреть список можно по ссылке – здесь.

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