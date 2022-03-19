Разгромили колонны, штабы и базы врага: под Киевом ВСУ перешли в наступление

Разгромили колонны, штабы и базы врага: под Киевом ВСУ перешли в наступление3
- 19.03.2022, 16:54
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По российским захватчикам нанесли мощные удары.
Российские оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева.
Об этом рассказал председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире информационного телемарафона.
Он отметил, что в области "активные боевые действия продолжаются, враг переходит к обороне рубежей, активно окапывается, проводит мероприятия по логистическим маршрутам для пополнения боеприпасов, но не отказался от продолжения активных действий в сторону Киева".
"Враг изучает, мы изучаем и наносим удары, уничтожаем колонны, уничтожаем штабы, базы, склады - идет активная фаза", - сказал Павлюк.
Он добавил, что ситуация контролируемая, как такового обострения нет.
Говоря о Буче, Ирпене, Гостомеле, глава Киевской ОВА отметил, что ситуация "пока без изменений, враг активно переходит к обороне, окапывается, максимально не давая нашим войскам развивать наступательные действия".
Павлюк подчеркнул, что противник продолжает обстреливать наши населенные пункты. По его словам, только за вчерашний день уничтожено и повреждено 21 здание социального направления. Противник хаотично обстреливает населенные пункты, максимально нанося поражение местному населению, чтобы запугать, заставить людей бояться, добавил Павлюк.