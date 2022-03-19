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Минобороны Украины: Мариуполь врагу не отдадим

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  • 19.03.2022, 17:18
  • 7,904
Минобороны Украины: Мариуполь врагу не отдадим

Город обороняется.

Как передает корреспондент unian.net, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Относительно Мариуполя. Город обороняется", - отметил он.

Мотузяник подчеркнул, что город "врагу мы не отдадим".

Как сообщалось, 18 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас военного решения по Мариуполю не существует.

По его словам, ВСУ ведут тяжелые бои к северу от Волновахи, на них наступают превосходящие силы противника, поэтому о деблокаде Мариуполя пока не может идти речь.

Арестович подчеркнул, что Украина использует путь политико-дипломатического урегулирования ситуации и "не сдаст Мариуполь".

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