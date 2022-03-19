Верещук: Дети-срочники, находящиеся в украинском плену, не хотят возвращаться в Россию 17 19.03.2022, 17:54

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Стало известно количество пленных российских солдат.

На сегодняшний день, 19 марта, Украина официально имеет 562 военнопленных армии Российской Федерации.

Об этом сообщила министр реинтеграции Украины Ирина Верещук, пишет «Новое время».

«Пока официально военнопленных РФ у нас 562 человека. А есть еще так называемый „груз-200“ — мы тоже здесь формируем данные и организовываем работу вместе с Красным Крестом», — отметила Верещук.

Со всеми пленными со стороны РФ обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом, отмечается в сообщении Минреинтеграции.

Министр также рассказала о том, как теперь будут собирать и аккумулировать разрозненные данные о пленных и пропавших без вести и зачем создается Национальное информационное бюро (НИБ).

«Именно НИБ призван аккумулировать до сих пор разрозненную информацию о военнопленных и без вести пропавших с обеих сторон войны. Также будут собирать данные и в отношении гражданских пленных и заложников. Речь идет о формировании соответствующих реестров и контактных горячих телефонных линий, которые будут работать в формате 24/7», — говорится в сообщении.

В Министерстве реинтеграции также напомнили контактные телефоны НИБ: 1648 или (044) 287−81−65.

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Российские военнопленные все чаще не хотят возвращаться на родину, говорит вице-премьер-министр Ирина Верещук. На содержание пленных противника идут средства госбюджета. Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и украинские военные.

«Мы должны это делать. Пленных будет тысячи. Однако их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. А согласие на обмен является обязательной формой. Теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, которая отправила убивать украинских женщин и детей», — отмечает Верещук.

Также сообщается, что процесс общения с военнопленными и их оформления достаточно длительный, он должен соответствовать международному праву.

Также Украина должна работать и над решением другой проблемы, когда оккупационные силы берут в заложники наших гражданских, в частности, представителей местной власти и депутатского корпуса, что уже происходило неоднократно, добавила Верещук.

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