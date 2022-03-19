СБУ: Кадыровцы, потеряв сотни военнослужащих, вернулись в Чечню 19.03.2022, 22:31

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13 марта они вернулись в Грозный.

Во время пребывания в Украине чеченские военнослужащие российской армии (также известные как «кадыровцы» от имени лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова) потеряли сотни военнослужащих и 13 марта вернулись в Грозный.

Об этом контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) рассказала «Радио Свобода».

13 марта провластные российские телеграмм-каналы опубликовали видео военного митинга, который проходил в подвальном помещении при участии Рамзана Кадырова. Утверждалось, что запись сделана в Украине, в нескольких километрах от Киева. Критики Кадырова назвали эту информацию очередным пиаром на темы войны. В контрразведке СБУ сообщили, что Кадыров в Украине не был, а 13 марта — это был день, когда группировку кадыровцев вывели из Киевской области в Беларусь и далее в Чечню.

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