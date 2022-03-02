Белорусы бойкотируют российские товары 2.03.2022, 0:08

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Белорусы не покупают товары из РФ в знак поддержки Украины.

После начала войны в Украине ex-press.by получил несколько сообщений от читателей о том, что они в знак поддержки украинцев сознательно не покупают российские товары в магазинах. Журналисты спросили у читателей, стали ли они в магазинах обращать внимание на страну-производителя товаров. Выяснилось, что многие не покупают российские товары уже давно.

Игорь:

— Продукты питания и напитки не покупаю российские. Хотя их очень много в магазинах наших — колбаса, молочка, пиво, конфеты. Но вот окна, например, деревянные, у меня российского производства. Но на самом деле — вроде из Раши деревяшка, даже сами пакеты российские, а фурнитура иностранная (немецкая), как и станки, на которых все делали, лаки-краски тоже импорт. Это разве можно российским называть? Я не называю. Но уже сейчас не купил бы российского ничего.

Ольга:

— Если бренд импортный, но завод в России, такое покупаю. Изучаю внимательно, что за продукт. Иногда, если захожу в «Светофор» рядом с домом, смотрю особенно внимательно. Там иногда бывает что-то белорусское.

Наталья:

— Продукты сейчас можно купить разные. Лучше брать то, что совсем никакого отношения к РФ никогда не имело. Вообще не могу вспомнить ни разу, что бы я купил что-то российское и остался не то, что бы доволен, а был бы не недоволен. Чисто импортное лучше конечно, тут и обсуждать нечего. Факт.

Елена:

— Кто защитит от нищеты, из-за которой появляется спрос на некачественное @овно от российских производителей, опасное для жизни? Посмотрите, что делается в «Светофорах» и «Доброценах», туда люди идут от нищеты, даже маркировку не читают. А потом еще своим умением жить хвалятся.

Сергей:

— Мне было все равно, что за производство. Дома плитка, обои, ламинат, паркет, двери, окна, кроме фурнитуры, — российские. Одежда, постельное — куча производства того же Иваново. Холодильник лет 20 стоит российский. Телефоны у нас женой «Самсунги». Они, к слову, все собираются для Восточной Европы под Калугой. Сейчас я российское не куплю, даже если дешево совсем будет. Не нужна мне их дешевизна.

Евгений:

— В России родственники живут. Они нормальные люди, за нас в 20 году переживали, сами много лет мечтают об уходе диктатора. Российской продукцией они не довольны. Продукция российская через одну, а то и больше — такое же дерьмо, как и в целом жизнь большинства и в большинстве регионов России.

Я российское не покупаю давно. Когда вижу какие-то российские продукты, почему-то вынужден читать внимательно мелкий шрифт состава и там всегда какая-то ерунда по органолептике попадается периодически. А если нет, то кто-то кому-то заплатил, чтобы не дописывать состав продукта. В Европе за такое недописывание состава производство любое крайне плохо может закончить. Короче, я и раньше не верил. А сейчас тем более не кормлю режим.

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