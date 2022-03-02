Арсен Аваков: Путин прямо сейчас проиграл войну 2.03.2022, 0:26

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Экс-глава МВД Украины назвал две причины, почему Россия не победит.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что президент России Владимир Путин допустил и стратегическую, и тактическую ошибку в войне с Украиной, а потому никогда ее не выиграет.

«Путин прямо сейчас проиграл по одной стратегической причине — он сделал все, чтобы мой родной Харьков, Мариуполь, Херсон его ненавидели. До начала этой ситуации, я предполагаю, до 50% харьковчан или жителей Мариуполя относились к Путину, как к российскому президенту, с определенным благоволением. Теперь таких нет. Украинская нация сплотилась настолько, что ни одна атака, даже та, которая в пять раз превышает численность армии, не способна победить нас. Нас не способны победить танки, потому что за танками должны прийти люди — спецназовцы или срочники — нам все равно, ведь эти люди будут идти по земле, которая их не ждет. Когда они идут по этой земле, от простой женщины к подготовленному солдату - все начинают атаковать этих людей. На танке далеко не уедешь: он может совершить атаку, вклиниться куда-то, проехать 200 км, а потом он станет и из него вылезет живой человек. И его не будут ждать с хлебом солью – вы это видите. Перспектив у этой атаки нет. Они могут стрелять в нас ракетами, они могут нас бомбить с самолетов, но стратегически это война, которую нельзя выиграть, потому что война всегда побеждается в умах, если она не направлена на уничтожение всей нации», — отметил Аваков в эфире Радио НВ.

В то же время, добавил экс-министр, для геноцида у Путина не хватает ресурсов, ведь Украина – 40-миллионная нация, а поэтому стратегически он проиграл.

«Тактично – сложная ситуация. Большое давление на Восток, Сумы, Харьков. Под прямой маниакальной атакой Киев. На юге не все так гладко — они прорываются из Крыма сухопутным коридором. <...> Но уже понимают, и Харьков доказал это первым, что зайти в город и победить в городе – это две большие разницы. Не одна колонна вражеских войск уже перестала существовать, едва туда заходила. Нельзя представить, чтобы в Киев вошла колонна войск и при этом уцелела. Соответственно, будет применяться тактика устрашения. Постараются брать в кольцо, будут нагнетать, устраивать бомбардировки, как когда-то Грозного. Но это тоже не имеет долгосрочной перспективы, потому что они будут находиться на чужой земле. <...> Тактически наша задача, кроме того, что держаться, - беречь себя, каждую жизнь, каждого человека и не сдаваться ни на секунду», - добавил Аваков.

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