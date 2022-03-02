Появились детали ликвидации «кадыровцев», собиравшихся убить Зеленского 2.03.2022, 0:43

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Вооруженные силы Украины 26 февраля уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Украины Владимира Зеленского. В проведении операции опирались на данные "сотрудника ФСБ РФ".

Об этом со ссылкой на данные одной из украинских разведок сообщает "Украинская правда".

Ключевая роль РФ была отведена захвату Киева и физической ликвидации высшего руководства страны, включая президента.

Выполнение самой грязной работы Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время встречи 3 февраля 2022 года лично проинструктировал его.

Задачей чеченцев была определена зачистка Киева, физическая ликвидация и профилактическая работа с украинскими лидерами.

После этого в Грозном в срочном порядке была образована ударная группировка во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Даниилом Мартыновым.

В дальнейшем они вошли в состав группировки сил Росгвардии, приданной к частям и соединениям Восточного военного округа, развернутых на территории Беларуси, которая 24 февраля начала вторжение в Украину на киевском направлении.

Разведка опубликовала отрывки из переговоров Мартынова и Кадырова, где первый докладывает о своих планах и действиях.

Позже группировка вошла в Украину в составе колонны, насчитывающей более 250 единиц техники и более 1,5 тысяч личного состава "лучших бойцов Чеченской Республики".

Но уже 26 февраля на подступах к Киеву в районе Гостомельского аэропорта кадыровская гвардия понесла тяжелые потери.

Как стало известно из источников в украинской разведке, уничтожение кадыровцев стало возможно благодаря оперативной информации, полученной от анонимного источника, представившегося "сотрудником ФСБ РФ", который хочет предотвратить кровопролитие.

По словам этого источника, подтвержденным материалами перехвата, Путин, возлагая на Кадырова столь важную задачу, параллельно поручил ФСБ РФ контролировать ее выполнение. В центральном аппарате ФСБ была создана временная оперативная группа, которая фиксировала каждый шаг Кадырова и близких к нему людей.

После вторжения на территорию Украины, одним из сотрудников ФСБ, якобы выступающим против войны, с целью скорейшего прекращения кровопролития, украинским спецслужбам была инициативно передана упреждающая информация о маршруте следования колонны кадыровцев и их роли в спецоперации против Украины.

26 февраля, после разведки с использованием БПЛА, Вооруженными силами Украины по двум локациям кадыровцев в районе Гостомеля был нанесен сокрушительный удар, в результате которого, по информации ГШ ВСУ, погиб близкий к Кадырову командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

"Даже сотрудники ФСБ считают для себя чужой войну с Украиной. Хотя не исключается, что, способствуя уничтожению элиты кадыровской гвардии, ФСБ РФ банально нанесло серьезный удар по позициям самого Кадырова в кремлевской башенной возне", - предположили в разведке.

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