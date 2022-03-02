Россия нанесла удар крылатой ракетой «Калибр» по базе 95-й бригады в Житомире 2.03.2022, 1:09

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Удар задел прилегающие жилые дома.

В Житомире поздно вечером 1 марта был нанесен удар с воздуха по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Соответствующие видео распространили в сети, пишет unian.net.

Удар по базе 95-й бригады ВСУ задел прилегающие жилые дома. Спасатели уже на месте. Количество пострадавших пока неизвестно.

По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой "Калибр". Горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти.

"Это мы не воюем с мирными людьми. Су*и! жилые дома и больница", - слова мера города Сергея Сухомлина.

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