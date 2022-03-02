Пентагон: Российские военные целыми подразделениями сдаются в плен и выводят из строя собственную технику 2.03.2022, 1:11

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Рашисты столкнулись с сильной украинской обороной.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что некоторые российские оккупанты из-за низкого боевого духа, нехватки топлива и продовольствия массово сдаются в плен или устраивают саботаж на собственных транспортных средствах, — об этом сообщает The New York Times (перевод — nv.ua).

По словам представителя Пентагона, целые подразделения российской армии сдались без боя после того, как столкнулись с «на удивление сильной украинской обороной». Также он рассказал о случаях, когда российские военные дырявили бензобаки своей техники, предположительно, чтобы избежать боевых действий.

«Значительную часть российских военнослужащих составляют молодые призывники, плохо обученные и плохо подготовленные к полномасштабной атаке», — пишет NYT.

Собеседник NYT сказал, что сейчас в боевых действиях участвуют «80% из более чем 150 тысяч российских военных, которых стянули к границам Украины». В то же время за последние два дня оккупанты практически не сдвинулись с места, отметил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским солдатам, призвал их не выполнять преступные приказы руководства, которое лгало им об Украине и украинцах, и призвал сдаваться:

«Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие».

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