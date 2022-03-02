В Харькове высадился российский десант, украинские воины вступили в бой 2.03.2022, 4:17

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Оккупанты напали на госпиталь.

В Харькове высадился русский десант, украинские воины вступили с ним в бой.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет Telegram-канал Верховной Рады Украины.

"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь – Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Между захватчиками и украинскими защитниками начался бой", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала "Оперативный ВСУ", нападение произошло в тот момент, когда в городе и области объявили воздушную тревогу.

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