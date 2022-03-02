Реальные пенсии в Беларуси падают четвертый месяц подряд 2.03.2022, 7:10

3,256

Чиновники по-прежнему держат в секрете, сколько в стране пенсионеров.

В Беларуси четвертый месяц подряд падают реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию. В январе они сократились на 1,5% к предыдущему месяцу, следует из данных Белстата. Чиновники по-прежнему не сообщают, сколько в стране насчитывается пенсионеров (эту информацию «засекретили» в прошлом году).

При этом реальная в январе пенсия белорусов упала также к аналогичному периоду 2021-го — на 3,5%, передает zerkalo.io.

Средняя назначенная пенсия в прошлом месяце составила 514,4 рубля. Эта сумма не изменилась по сравнению с декабрем. При этом инфляция за первый месяц этого года составила 1,5%, а конкретно на продукты — 2%.

Напомним, в 2021 году реальные пенсии росли только в августе и сентябре, в остальное время они были в минусе (если сравнивать месяц к предыдущему месяцу).

Число пенсионеров по-прежнему в «секрете»

Белстат по-прежнему не сообщается численность пенсионеров. Раньше эта информация ежемесячно публиковалась в сборниках по социально-экономическому положению страны. Однако в сборнике за январь-ноябрь прошлого года эти данные не разместили, за январь-декабрь также их не оказалось.

К примеру, на начало ноября прошлого года в Беларуси насчитывалось, по официальной статистике, 2 млн 422,2 тыс. пенсионеров. Примечательно, что эта цифра была такой же и на начало октября. За сентябрь и август пенсионеров стало на 32,3 тыс. меньше.

К примеру, Минск за январь-август этого года потерял около 8,5 тыс. пенсионеров.

На сайте Минтруда по-прежнему сообщается, что «в настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий получают около 2,5 млн человек».