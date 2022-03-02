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ExxonMobil уходит с российского рынка вслед за BP и Shell

  • 2.03.2022, 7:41
ExxonMobil уходит с российского рынка вслед за BP и Shell

Американская нефтяная компания осудила агрессию РФ в Украине.

Американская нефтяная компания ExxonMobil заявила о завершении работы в России и о прекращении инвестиций в российские проекты, включая крупные предприятия на Сахалине, передает ВВС.

"Мы осуждаем военные действия России, которые нарушают территориальную целостность Украины и подвергают опасности ее народ", - говорится в заявлении компании.

ExxonMobile находится на российском рынке уже 25 лет. Перед началом кризиса в России находилось около тысячи сотрудников компании. Доля ExxonMobil в проекте "Сахалин-1" составляет 30%.

Ранее о своем уходе заявили два нефтяных гиганта - BP и Shell.

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