В Николаевской области жители отобрали и сожгли российский комплекс «Панцирь-С» стоимостью $15 миллионов 2.03.2022, 8:05

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Оккупанты разбегались по украинским полям как крысы.

Жители города Баштанка Николаевской области захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С и сожгли его. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Терпеть не могу победных реляций, лязгаоружием и шапкозакидательства. Война — это страшное горе. Но этот народ победить нельзя. Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс Панцирь-С стоимостью 15 миллионов. „Народ-победитель“ разбегался по украинским полям как крысы», — написал Филатов в Facebook.

«Кому интересно — погуглите видео о „новеньком КамАЗе“», — добавил мэр Днепра.

Панцирь-С1 — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования.

2 марта — седьмые сутки полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля. Сегодня предварительно запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций на границе с Беларусью, но действительно ли они состоятся неизвестно.

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