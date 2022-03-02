Российские оккупанты побросали свою технику в Харьковской области 1 2.03.2022, 9:14

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Солдаты армии вторжения либо сдаются, либо пешком идут неизвестно куда.

Оккупанты морально сломлены, они нередко либо сдаются в плен украинским военным, либо бросают свою технику и пытаюся пешком добраться, вот только неизвестно куда.

В этот раз российские военные побросали свою технику в селе Безруки Харьковской области. Они убежали с места, где стоит техника.

"В селе Безруки Харьков обл, окупанты побросали свою технику и убежали", - сообщает один из местных Телеграм-каналов "Труха", передает УНИАН.

Ранее механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новейших российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ. Заполучить вражескую технику удалось батальону на БМП-2 и с одним ПТРК "Джавелин".

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