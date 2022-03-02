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В Украине ликвидировали российского полковника

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  • 2.03.2022, 10:04
  • 17,534
В Украине ликвидировали российского полковника

Кадровый офицер армии РФ стал «двухсотым» на Донбассе.

Стало известно о смерти российского полковника Виктора Исайкина, пришедшего воевать против Украины.

О его ликвидации сообщил глава Мордовской Республики РФ Артем Здунов в Instagram, передает УНИАН.

Исайкин поехал в Украину в составе российских войск участвовать в попытке оккупации страны.

"Ему было 40 лет. Виктор Иванович Исайкин — кадровый военный, полковник", — говорится в сообщении.

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