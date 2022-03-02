Украинские войска взяли под контроль трассу на Москву в Сумской области 2 2.03.2022, 10:22

8,792

Бойцы теробороны перекрыли въезд из РФ в Украину.

Трасса Копти-Бачевск в Сумской области под контролем украинских войск.

Об этом в видеообращении в FB заявил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, передает УНИАН.

По его словам, 1 марта трассу Копти-Бачевск частично освободили украинские войска, а частично оставили войска РФ. "Наши люди перекрыли въезд из РФ в Украину, сделали в двух местах завалы — это и деревья, это и блоки, это другие заградительные сооружения", - сказал он и добавил, что теперь эта трасса контролируется теробороной Сумской области. По его словам, выставлены блокпосты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».