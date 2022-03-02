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Резников: Оккупантам все сложнее удержать боеспособность войск, есть случаи отказов от атак

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  • 2.03.2022, 10:58
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Резников: Оккупантам все сложнее удержать боеспособность войск, есть случаи отказов от атак
Алексей Резников

Характер военных событий меняется.

Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений, но удается все хуже и хуже. Об этом написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников, передает liga.net.

По его словам, об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказы продолжать наступление.

"Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов, – считает министр. – Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусость тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго".

Министр заявил, что Россия обстреляла Житомир и это была попытка отомстить за успешное выполнение 95 бригадой задачи в ООС. Оккупанты, по его словам, целились по казармам бригады и по жилым домам рядом.

Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон.

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