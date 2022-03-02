Генштаб ВСУ: С начала вторжения оккупанты потеряли почти 6000 своих солдат 2.03.2022, 11:14

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Озвучены также новые цифры потерь врага в технике.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери оккупантов по состоянию на утро среды, 2 марта, составили 5840 человек, включая раненых и погибших, сообщает nv.ua.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 200 российский солдат были взяты в плен.

Также уничтожена техника российских оккупантов: