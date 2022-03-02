Генштаб ВСУ: С начала вторжения оккупанты потеряли почти 6000 своих солдат
- 2.03.2022, 11:14
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Озвучены также новые цифры потерь врага в технике.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери оккупантов по состоянию на утро среды, 2 марта, составили 5840 человек, включая раненых и погибших, сообщает nv.ua.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 200 российский солдат были взяты в плен.
Также уничтожена техника российских оккупантов:
танки — до 211
боевые бронированные машины — 862 единицы
артиллерийские системы — 85,
РСЗО — 40,
средства ПВО — 9,
самолеты — 30 единиц
вертолеты — 31 единица
автомобильной техники — 355
легкие скоростные катера — 2 единицы
цистерн с ППМ — 60
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.