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Генштаб ВСУ: С начала вторжения оккупанты потеряли почти 6000 своих солдат

  • 2.03.2022, 11:14
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Генштаб ВСУ: С начала вторжения оккупанты потеряли почти 6000 своих солдат

Озвучены также новые цифры потерь врага в технике.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери оккупантов по состоянию на утро среды, 2 марта, составили 5840 человек, включая раненых и погибших, сообщает nv.ua.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 200 российский солдат были взяты в плен.

Также уничтожена техника российских оккупантов:

танки — до 211

боевые бронированные машины — 862 единицы

артиллерийские системы — 85,

РСЗО — 40,

средства ПВО — 9,

самолеты — 30 единиц

вертолеты — 31 единица

автомобильной техники — 355

легкие скоростные катера — 2 единицы

цистерн с ППМ — 60

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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