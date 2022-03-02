За два дня боев в Сумской области РФ потеряла десятки танков, БТРов и «Градов»2
- 2.03.2022, 12:06
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Глава Сумской областной военной администрации назвал точные цифры потерь оккупантов.
Вооруженные Силы Украины за два дня обороны Сумской области от наступления РФ уничтожили десятки танков и другой бронетехники, а также реактивных систем залпового огня «Град».
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает nv.ua.
По его данным, с 28 февраля по 1 марта уничтожено:
на Лебединщине
60 танков, 4 Бука, до 10 САУ (близ села Боровеньки),
САУ до 20 единиц, БМП 20, Грады 15 (близ села Московский Бобрик),
в Ахтырском районе
около 100 единиц военной техники (вдоль дороги возле населенного пункта Шевченково),
около 100 танков и БТРов (между селами Довжик и Чупаховка).
Утро 1 марта:
В Ахтырском районе остановили колонну, в которой было: 4 ракетных комплекса Искандер, в общей сложности около 80 единиц техники.
Вечер 1 марта:
Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина - «Грады», возле села Пустовойтовка Роменского района.