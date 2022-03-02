Мэр Конотопа послал командиров РФ на «три буквы», а жители выгнали технику оккупантов из города 2.03.2022, 12:35

6,548

Население готовит коктейли Молотова и оружие, чтобы отбивать новое наступление врага.

В Конотоп российская тяжелая техника собралась возле городского совета. Вражеские командиры пошли договариваться с мэром Конотопа, чтобы тот сдался. Люди оцепили технику россиян. Договориться с мэром не удалось. Российских военных местные жители прогоняют из города.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Артем Семенихин, городской голова Конотопа, рассказал:

«Россияне приехали к нам и сказали, чтобы я отдал город под их контроль. Я сказал «Идите на х..! Вы – оккупанты». А они: «Мы – не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает». Я говорю: мы не будем сотрудничать. Они к 12.00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и сражаемся».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».