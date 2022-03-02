Карточки белорусских банков перестали работать в стране и за границей 3 2.03.2022, 13:20

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Кто пострадал?

Сразу несколько беллорусских банков сообщают, что из-за санкций (которые ввели по причине поддержки официальной Беларусью войны России в Украине) их карточки перестают работать в стране или за границей. Точно затронуло Белинвестбанк и ВТБ-Беларусь, другие банки вводят ограничения, пишет the-village.me.

Вот что известно на данный момент.

Белинвестбанк

Использование карточек Mastercard и Visa Белинвестбанка за границей невозможно, как и оплата по данным карточкам на зарубежных сайтах. Все описанные выше особенности касаются и корпоративных карточек Белинвестбанка Mastercard Business, Visa Business, Visa Platinum Business.

В связи с ограничениями платежных систем Visa и Mastercard по данным карточкам Белинвестбанка недоступны платежи в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, OZON, Wildberries, AliExpress и др., а также с использованием токенизированных карточек Mastercard и Visa в кошельках Apple Pay, Кошелёк Pay, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Оплати. Рекомендуем использовать для расчетов в торговых точках на территории Республики Беларусь платежные карточки на физических носителях, а при расчетах с помощью Оплати – QR-код.

В связи с введенными ограничениями валютные переводы за рубеж недоступны. Недоступны сервисы международных переводов Western Union и «Золотая Корона».

При переводах по карточкам Visa и Mastercard возможны отказы в обслуживании.

ВТБ Беларусь

По решению платежных систем Visa и Mastercard в настоящее время недоступны некоторые операции с использованием карточек банка ВТБ (Беларусь): безналичная оплата в магазинах и сети Интернет, снятие наличных в банкоматах других банков.

При этом в штатном режиме доступны:

- получение наличных денежных средств в банкоматах и офисах банка ВТБ (Беларусь),

- перевод денежных средств и платежи, совершаемые посредством ЕРИП (оплата мобильной связи, коммунальные платежи, пополнение счетов и погашение кредитов и т.п.) в Интернет-банке и приложении VTB mBank.

Приорбанк

Обращаем ваше внимание, что вы можете свободно рассчитываться карточками Mastercard и Visa Приорбанка как в Беларуси, так и за рубежом, в том числе, через сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay. Вместе с тем, информируем вас о некоторых изменениях в работе.

Лимит на совершение валютных операций с использованием дебетовых карточек в белорусских рублях составляет 700 BYN в день.

Лимит на совершение операций с использованием кредитных карточек (карточки, на которые зачислены кредитные средства) в торговой сети в Беларуси и за рубежом составляет 500 BYN в день.