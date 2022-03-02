В Сумcкой области «Байрактары» уничтожили стоянку российских «Градов» и около 100 танков и БТР 3 2.03.2022, 14:10

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Беспилотники остановили врага недалеко от границы.

В Сумской области турецкие беспилотники "Байрактары" уничтожил стоянку "Градов" и около 100 танков и БТР. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет podrobnosti.ua.

По его словам, к вечеру 1 марта благодаря Bayraktar возле Пустовойтовки Роменского района была уничтожена стоянка техники оккупантов (около 80 единиц, из них половина – "Грады").

Также, по словам главы ОГА, вблизи села Бишкинь по территории более 2 км уничтожено около 100 единиц техники – в основном танки и БТРы.

"Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", – добавил Живицкий.

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