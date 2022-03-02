Российские войска пытались прорваться к Николаеву, их разбили с воздуха

Российские войска пытались прорваться к Николаеву, их разбили с воздуха2
- 2.03.2022, 14:32
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Сейчас идет уничтожение десанта РФ.
Российские войска, которые пытались выдвинуться 1 марта в сторону Николаева, разбиты. Сейчас идет уничтожение десанта РФ. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает liga.net.
"Противник вчера сделал попытку выдвинуться в сторону Николаева и в районе Баштановки был подвергнут сокрушительному воздушному удару", – говорит он.
Россияне потеряли много людей, техники и материальных запасов.
"Сейчас, по утверждению руководства Николаевской ОГА, высажен воздушный десант, и его уничтожают в районе Николаева", – добавил Арестович.
Огромная колонна противника уничтожена сегодня и возле Кривого Рога.