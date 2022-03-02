У россиян заканчиваются ресурсы, они бросают в бой даже курсантов 6 2.03.2022, 15:47

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Благодаря сопротивлению украинцев в армии РФ растет уровень деморализации.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве 2 марта, передает УНИАН.

Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы. Продолжает сопротивляться военное руководство.

По словам Арестовича, россияне бросают в бой даже курсантов.

"Россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов II курса бросили на войну с Украиной, что означает, что вся российская могучая армия уже не может справиться с Украиной. И это означает катастрофу с точки зрения военного управления. Потому что курсантов обычно не трогают до последнего момента", - отметил он.

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