закрыть
2 марта 2022, среда, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У россиян заканчиваются ресурсы, они бросают в бой даже курсантов

6
  • 2.03.2022, 15:47
  • 9,578
У россиян заканчиваются ресурсы, они бросают в бой даже курсантов

Благодаря сопротивлению украинцев в армии РФ растет уровень деморализации.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среди российских военных благодаря сопротивлению украинцев растет уровень деморализации.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве 2 марта, передает УНИАН.

Противник массово бросает оружие, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы. Продолжает сопротивляться военное руководство.

По словам Арестовича, россияне бросают в бой даже курсантов.

"Россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов II курса бросили на войну с Украиной, что означает, что вся российская могучая армия уже не может справиться с Украиной. И это означает катастрофу с точки зрения военного управления. Потому что курсантов обычно не трогают до последнего момента", - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип