Защитники Ахтырки взяли в плен деморализованных военных РФ

Защитники Ахтырки взяли в плен деморализованных военных РФ1
- 2.03.2022, 17:00
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Русские солдаты были захвачены в момент, когда занимались мародерством.
В среду, 2 марта, в Ахтырке Сумской области украинские защитники взяли в плен 10 российских военных.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Российские солдаты были захвачены, когда занимались мародерством на территории Грунской и Комишанской ОТГ.
«Уважаемые граждане, помните: в случае обнаружения подозрительных лиц немедленно звоните по телефону на спецлинию „102“. Объединяемся и помогаем друг другу! Украина единая!» — добавили правоохранители.