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Защитники Ахтырки взяли в плен деморализованных военных РФ

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  • 2.03.2022, 17:00
  • 2,526
Защитники Ахтырки взяли в плен деморализованных военных РФ

Русские солдаты были захвачены в момент, когда занимались мародерством.

В среду, 2 марта, в Ахтырке Сумской области украинские защитники взяли в плен 10 российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Российские солдаты были захвачены, когда занимались мародерством на территории Грунской и Комишанской ОТГ.

«Уважаемые граждане, помните: в случае обнаружения подозрительных лиц немедленно звоните по телефону на спецлинию „102“. Объединяемся и помогаем друг другу! Украина единая!» — добавили правоохранители.

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