«Папа, нас взяли в капкан!»: пойманным в Николаеве российским оккупантам разрешили позвонить домой
- 2.03.2022, 18:07
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Солдаты РФ сдались прямо в центре города.
В Николаеве противник сдался в плен у памятника воинам Второй мировой войны, сообщает УНИАН.
Солдаты РФ звонили они из самого центра города, который им приказали "разведать" — возле памятника десантникам-ольшанцам, которые проявили здесь настоящий героизм в апреле 1944 года.
Украинские военные спросили, зачем военный РФ приехал в нашу страну воевать.
"Накручивают новости, что здесь терроризм, беспредел, что Украина нуждается в помощи от российских солдат", - сказал один из пленных.
Второй военный РФ пообщался по телефону со своим отцом, оккупант говорит: "Папа, нас взяли в капкан. Мы не стреляли, мы просто сдались. Нас взяли в плен".