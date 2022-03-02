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Стало известно, сколько Россия платит своим офицерам за войну в Украине

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  • 2.03.2022, 19:02
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Стало известно, сколько Россия платит своим офицерам за войну в Украине

Жизнь российского офицера стоит недорого.

СБУ опубликовало видео допроса пленного российского военного, который признается, что приехал воевать в Украину ради денег и получал за это 550 долларов в месяц, сообщает nv.ua.

«Знаете, сколько получают русские офицеры за войну в Украине? 60 тысяч рублей или 550 долларов в месяц! Именно в такую сумму оценивает армия РФ жизнь своих захватчиков, а затем еще и бросает их на произвол судьбы», — пишет пресс-служба СБУ в Telegram.

В видео пленный оккупант признается, что оказался на войне, чтобы заработать денег для семьи.

«СБУ обращается ко всем российским захватчикам: в Украине вы не заработаете ничего, кроме порции свинца в собственное тело! Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего», — подчеркнуло ведомство.

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