В Одессе подбит большой десантный корабль РФ с экипажем до 600 человек 2.03.2022, 20:40

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Об этом сообщил бывший главный прокурор Украины Луценко.

Сегодня, 2 марта, в Черном море, вблизи Одессы, украинские военные подбили большой десантный корабль России с экипажем до 600 человек.

Об этом сообщил бывший главный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Одесса-мама оккупантам не рада», — добавил он.

Сегодня также стало известно, что в Черноморском операционном районе, в который входит Одесская область, разворачиваются корабельные группы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба ВСУ.

Военные отметили, что в районе Одессы и Затоки оккупанты готовятся к проведению морской десантной операции. Их корабли выстраиваются в открытом море, чтобы в дальнейшем высадить солдат на Черноморское побережье. Также известно, что оккупанты потребовали от гражданского судна HELT, которое шло под флагом Панамы в Черноморск, зайти в опасную зону Черного моря. Это судно должно было стать живым щитом между защитниками Украины и силами России.

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