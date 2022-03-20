На Харьковщине нацгвардейцы уничтожили большое количество оккупантов и техники 20.03.2022, 0:24

2,958

На некоторых направлениях нанесены контрудары.

В Дергачевском районе Харьковской области украинские силы уничтожили большое количество вражеской силы россиян.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в Facebook.

По его словам, Вооруженные Силы Украины держат позиции обороны, по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны.

"Только что появилась информация об очередных победах Национальной гвардии Украины на Харьковщине", - отметил он.

"Сегодня в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгвардии вступило в бой с оккупантами. В результате украинские военные уничтожили большое количество живой силы и техники российского противника. Детали по потерям оккупанта устанавливают", - подчеркнул Синегубов.

Отдельно он сообщил, что в результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ погибли гражданские - мужчина и 9-летний ребенок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».