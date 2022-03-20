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В Украине массово гибнут российские ОМОНовцы

  • 20.03.2022, 0:48
  • 4,426
В Украине массово гибнут российские ОМОНовцы

Те, которые остаются в РФ, напуганы и отказываются отправляться на войну.

В городе Владимир прошли похороны руководства местного ОМОНа — публично хоронили четырех подполковников, погибших в Украине, сообщает unian.net.

Количество младших офицеров, рядового и сержантского состава ОМОНа, уничтоженного украинскими войсками, не раскрывается, но можно предположить, что речь идет о десятках или даже сотнях. Остальные теперь страшно напуганы и отказываются отправляться в смертельно опасную командировку.

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