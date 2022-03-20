Что предлагает белорусский авторынок за $8 тысяч 5 20.03.2022, 9:22

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Есть авто, которые еще 15 лет назад были недосягаемой мечтой.

В объявлениях на «вторичке» продавцы часто рассказывают про идеальное состояние своего автомобиля и его исправность. Бывает, что машины «из-под дедушки» действительно хорошо сохранились, обслужены и имеют маленький пробег. Av.by задался целью отыскать такие варианты на рынке б/у авто.

Audi A6 C5: «Первая машина, которая не ест масло!»

«2,5-литровый» универсал Audi A6 ещё пятнадцать лет назад был недосягаемой мечтой, а сегодня его можно купить за $6 000. Для машины с дизельным мотором, «автоматом» и полным приводом Quattro — вполне вменяемые деньги.

— Состояние у «Ауди» отличное. Ещё со дня покупки я все ремонты и ТО отмечал в тетрадке, а до меня с 2011 года вёл такие же записи дед, у которого я купил А6. Они сохранились, — рассказывает продавец. — Я очень удивлён: у меня вообще никогда не было машины, которая не ела бы масло. Как бы я ни ездил — не берёт ни грамма.

Здесь одна из самых лучших полноприводных трансмиссий — Quattro. Работает без нареканий, да и сама по себе она неубиваемая. Менял масло в заднем редукторе, после чего две зимы отъездил по снегу с радостью, — продолжает мужчина. — Солярку заливаю только «Экто» на заправках «Лукойл», из канистры — никогда. Наверное, потому в топливную систему не было причины залезать.

— Торг, конечно, будет, так как есть нюансы по кузову. Без дырок, но уделить внимание им придётся, — честно говорит владелец. — Крыло переднее слегка примято, на левой передней арке есть вздутие, под молдингом — тоже «жучок». Для каждого дефектного элемента, что вы найдёте, я скину денег на покраску — подвинусь хорошо. Естественно, я прекрасно понимаю ситуацию в стране, поэтому торг будет нормальным, — отмечает напоследок мужчина.

Volkswagen Passat B5: «Зимой машина не эксплуатировалась»

Немецкий VW Passat B5, несмотря на свой возраст, остаётся привлекательным для покупателей на «вторичке». К примеру, данный 21-летний универсал имеет всё необходимое для среднего белоруса: 1,9-литровый дизель, адекватный для своих лет пробег в 250 тысяч км и МКПП — практически оптимальное сочетание. Просит за него продавец $6 150, утверждая, что с 2011 года на автомобиле ездил дедушка.

— Имеется действующий техосмотр, проходили его каждый год с момента покупки. Масло и фильтры были заменены 1 500 км назад. Всё, что есть в машине, работает. Кондиционер заправлен и холодит, салон тоже аккуратный. Кузов без коррозии, преимущественно в родной краске, а зимой машина не эксплуатировалась.

Владелец уточняет, что «Пассат» уже снят с учёта и готов к быстрому переоформлению после сделки. Торг обещают «у капота».

Renault Megane I: «За 12 лет машина проехала 30 тысяч км»

«Меган» первого поколения на нашем вторичном рынке немало — те, что не сгнили. Например, экземпляр 1997 года выглядит бодро по фотографиям, что подтверждает в объявлении продавец: «Тот самый автомобиль из-под деда».

Серебристый седан имеет под капотом 1,6-литровый бензиновый ДВС, управляемый «с палки». Пробег в 166 тысяч км, по заверениям мужчины, оригинальный. Неужели такое бывает?

— Я приобрёл три года назад, а до меня владел дед, у которого машина за 12 лет проехала 30 тысяч км. После покупки сразу заменил главный тормозной цилиндр, регулятор холостого хода, шаровую и торсионы. Подвеска вся в круг перебиралась — всё-таки столько машина простаивала! Больше существенного ничего не делал, — говорит продавец. — Мотор не дымит, масло не подъедает, поэтому замечаний ноль.

— Здесь оригинальный пробег и состояние практически как у машины из салона. Тот дед пригонял «Меган» себе из Германии — даже сервисные документы остались. Хранил её не в гараже, а в месте вроде шалаша, накрытого плёнкой. Приколист! — смеётся нынешний хозяин авто. — С левой стороны чуть больше «жучков», чем справа, зато снизу машина не ржавая, не дырявая — варить её не нужно. Ну и от старости нитки в обивке сидений стали рассыпаться.

Сейчас на данный Renault Megane установлен ценник в $3 050. Владелец обещает скинуть только на дорогу, подчёркивая, что не торопится с продажей.

Land Rover Freelander I: «Один из лучших вариантов в Беларуси»

Пройти мимо внедорожника Land Rover Freelander первого поколения не получилось — уж больно хорошо выглядело объявление. 21-летнего «британца» с дизельным двигателем объёмом 2,0 литра, МКПП и пробегом за три сотни тысяч километров предлагают забрать за $5 950 — почти верх рынка. Пообщавшись с продавцом, поняли, откуда такая цена.

— По автомобилю делалось всё, что нужно было. Последней обслуживалась тормозная система, — говорит продавец. — Проводилась антикоррозийная обработка, причём снимали всю «внутрянку», нанося покрытие с двух сторон. Это любимая машина моего деда, поэтому за ней ухаживали как положено. И сохранилась она полностью в родной краске, нигде не зацвела.

В комплекте идёт вторая крыша — редкая и дорогая деталь. Летом поставить её вместо обычной — топовый вариант. Двигатель работает отлично: между заменами ни капли масла не уходит. И вообще, это 120-сильный дизель BMW. Они ценятся, потому что и тянут, и едут, и надёжные, и экономичные.

— Торг будет минимальным, поскольку состояние у автомобиля идеальное. Из имеющихся опций нет тех, которые не работали бы. Чего и говорить — один владелец. По цене немного уступлю — 100 долларов, но есть и другие варианты: например, без второй крыши или без дополнительного комплекта резины отдам дешевле.

BMW 7-Series E65: «Кузов в шикарном состоянии, если учитывать возраст»

Какой белорусский пенсионер не мечтает о «семёрке» БМВ? По словам продавца 20-летнего BMW E65, на немецком седане «дедушка ездил в магазин и на работу», пока в 2016 году авто не купил нынешний владелец. Теперь и он выставил на продажу трёхлитровый дизельный экземпляр с пробегом 258 тысяч км. Цена вопроса — 7 500 долларов.

— Кузов находится в шикарном состоянии, если учитывать возраст авто. С машиной — два комплекта ковриков, — указывает продавец. — По мотору вопросов нет: заводится отлично как на холодную, так и на горячую. Едет достойно! Блок свечей рабочий, так что морозы не страшны. Перед зимой было сделано плановое ТО: замена масла 5w40 с допуском BMW LL-01. Топливные и масляные фильтры — от Bosch. Салонные — новые и только угольные, антибактериальные.

— Диски имеют хороший остаток, как и колодки, хотя перед немного подбивает, но не критично. Помпа и ремень заменены. Печка греет, «круиз» работает, то есть по электрике вопросов нет.

Торговаться продавец рассчитывает только с живым покупателем — «у капота».

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