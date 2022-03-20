Оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию 8 20.03.2022, 12:00

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У жителей украинского города забирают паспорта.

В Мариупольском горсовете сообщили, что часть жителей Левобережного района города насильственно вывозят в Россию или в ОРДЛО.

По данным ведомства, по состоянию на 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага, пишет «Новое время».

В горсовете заявили, что у людей, которых насильственно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире.

«Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев», — заявили в горсовете.

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