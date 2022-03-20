закрыть
20 марта 2022, воскресенье, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию

8
  • 20.03.2022, 12:00
  • 8,088
Оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию

У жителей украинского города забирают паспорта.

В Мариупольском горсовете сообщили, что часть жителей Левобережного района города насильственно вывозят в Россию или в ОРДЛО.

По данным ведомства, по состоянию на 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага, пишет «Новое время».

В горсовете заявили, что у людей, которых насильственно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире.

«Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев», — заявили в горсовете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип