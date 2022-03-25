«Новая газета»: Лукашенко привезет в Гомельскую область 200 террористов «Хезболлы» 25.03.2022, 22:03

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Фото: AP

Боевики должны прибыть в Беларусь уже во вторник.

Во вторник в Гомельскую область прибудет 200 боевиков террористической организации «Хезболла».

25 марта канал «Аль Хадас» сообщил, что ЧВК «Вагнера» ведет переговоры с шиитской вооруженной группировкой «Хезболла» об отправке боевиков в Украину. Стороны договорились об отправке 800 боевиков «Хезболлы», передает «Новая газета».

Первый этап отправки боевиков в Украину планируется, по данным местных СМИ, на вторник, 29 марта. 200 бойцов будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области.

Боевиков для участия в войне в Украине набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван».

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