«Новая газета»: Лукашенко привезет в Гомельскую область 200 террористов «Хезболлы»
- 25.03.2022, 22:03
- 33,800
Боевики должны прибыть в Беларусь уже во вторник.
Во вторник в Гомельскую область прибудет 200 боевиков террористической организации «Хезболла».
25 марта канал «Аль Хадас» сообщил, что ЧВК «Вагнера» ведет переговоры с шиитской вооруженной группировкой «Хезболла» об отправке боевиков в Украину. Стороны договорились об отправке 800 боевиков «Хезболлы», передает «Новая газета».
Первый этап отправки боевиков в Украину планируется, по данным местных СМИ, на вторник, 29 марта. 200 бойцов будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области.
Боевиков для участия в войне в Украине набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван».