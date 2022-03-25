Что почем на рынках в регионах? 9 25.03.2022, 22:53

5,242

В условиях, когда цены стремительно летят вверх, белорусы запасаются самым необходимым.

И, конечно, стараются экономить. В первую очередь сокращают то, без чего легко можно обойтись. Без чего нельзя, так это без продуктов. Сайт Гродно 015.BY отправился на главный гродненский рынок на ул. Антонова, чтобы посмотреть, что почем.

В пятницу утром здесь не так многолюдно. Очереди стоят только там, где можно купить дешевые хлебобулочные изделия и недорогое мясо – как правило в фирменных ларьках. Покупают яйца и фрукты, рыбу.

Яйца можно купить и за 1,8 рублей. Но есть дороже и больше – уже по 2,5 рубля. Цены за свинину – в среднем по 10 рублей за килограмм. Говядина – от 14 рублей. Курицу можно купить за 5, 67 за кило.

Репчатый лук продают по 1,5 рубля, зеленый – по 1,8 за 100 граммов. Картофель сейчас по 5 – 7 рублей за 5 кило, продают его в сетках. Цены на огурцы, помидоры и перец «кусаются» – для них еще не сезон. Бананы подскочили до 5,9 за килограмм, виноград стоит 13, 5 рублей, большая красивая клубника – по 37 за кило. Зато яблоки можно купить по 80 копеек. В среднем же за них просят 2 – 2,5 рубля.

Что почем на Скидельском рынке в конце марта:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».