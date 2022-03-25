«Английский банк отказывается принимать платежи из Беларуси» 4 25.03.2022, 23:36

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Какая ситуация на рынке запчастей?

Несколько читателей Onlíner сообщили, что у них возникли проблемы с покупкой автомобильных запчастей либо с обслуживанием у официальных дилеров или на сторонних СТО. Некоторых запчастей на складах хватает, а с определенными позициями наблюдаются трудности. Журналисты обратились за комментарием в несколько компаний, и от одной из них получили ответ.

— Мы импортируем в Беларусь запчасти из Европы и США. В настоящий момент наша компания испытывает некоторые проблемы с отправкой платежей и оформлением экспортных деклараций в европейских странах, — сообщил директор компании «АвтоСтронг-М» Владимир Шатило. — В частности, мы не можем оплатить партию запчастей от нашего партнера в Шотландии: английский банк отказывается принимать платежи из Беларуси. Мы активно ищем выход из сложившейся ситуации. Во время таможенного оформления теперь необходимо доказывать европейским таможенным органам, что эти товары не двойного назначения и не предполагается их использование для военных целей.

Что касается партнерских отношений с иностранными компаниями, здесь, по словам Владимира Шатило, практически ничего не изменилось: компании готовы продолжать сотрудничество и отгружать товар в Беларусь, получая за это деньги. Но есть случаи, когда поставщик все-таки отказался отгружать товар нашей компании. Перевозчики тоже готовы возить товары в нашу страну — компания «АвтоСтронг-М» не сталкивалась с отказами от сотрудничества с транспортным бизнесом из-за политических моментов. Иными словами, в настоящий момент проблемы в белорусском бизнесе запчастей возникают в основном из-за ограничений, которые вводит Евросоюз.

— Отмечу, что сейчас нет заметного снижения или увеличения спроса — в этом плане все без изменений. Конечно, из-за роста курса валют (закупка осуществляется за пределами Беларуси) цены в белорусских рублях выросли. Есть примеры, когда какая-то запчасть подорожала в два раза. Да, сейчас весь бизнес в сегменте автозапчастей находится в зоне риска. Мое мнение: в такие кризисные моменты нужно больше работать и думать, как и куда развиваться дальше. Представим, что ЕС и США решат полностью прекратить сотрудничество с Беларусью. На этот случай мы за несколько месяцев переориентируемся на восток и начнем возить запчасти из ОАЭ и Китая, — сообщил Владимир Шатило.

В других компаниях, занимающихся продажей запчастей в Беларуси, ситуацию комментировать отказались, отметив лишь, что «проблемы есть».

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