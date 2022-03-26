Украинцы 31-й день борются за свободу (онлайн) 1 26.03.2022, 8:10

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(Обновляется) Основные события на данный момент.

Российские войска застряли возле Киева и занимают оборонительные позиции. В то же время украинская армия постепенно продвигается вперед в сторону Чернигова. Основные бои продолжаются на южном и восточном направлениях. Харьков и Мариуполь подвергаются массированной бомбардировке.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 31-го дня войны. Что происходило в Украине 25-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:23 В Ольховке уничтожены оккупанты, подбита и затрофеена техника, пленены русские солдаты.

10:18 YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса, которые за последние дни разыграли глав МВД и минобороны Британии под видом премьера Украины Дениса Шмыгаля.

10:05 Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) останавливает сотрудничество с Россией и Беларусью из-за агрессии против Украины. Отменены все мероприятия, контракты. 23 государства-члена ЦЕРН еще раз самым решительным образом осуждают военное вторжение Российской Федерации в Украину и решительно осуждают заявления тех российских институтов, которые выражали поддержку незаконному вторжению в Украину.

10:04 Российский танк Т-80 не выдержал встречи с NLAW украинских военных. Технику подбили в Сумской области.

10:02 Германия передала Украине 1500 зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3. Также прибыли 8 миллионов патронов, 350 тысяч продуктовых наборов, 50 транспортных средств для медиков и предметы медицинского назначения.

10:00 На брифинге в пятницу во время саммита ЕС в Брюсселе Эмманюэль Макрон сказал, что оплата рублями не предусмотрена в контрактах на поставку российского газа в Европу. Ранее то же заявили руководители нескольких европейских стран и председательница Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Макрон также высказался за то, чтобы газ для всего ЕС централизованно закупала Еврокомиссия - по его мнению, это позволит Европе сбивать цену.

09:54 БТГр 103 мотострелкового полка (в/ч 91708, Ростов-на-Дону) 150 мсд в боях за Мариуполь потеряла около половины личного состава. Как выяснилось позже, командир 103 полка подполковник Макушкин, отправил личный состав в бой без средств бронезащиты, что повлекло за собой множественные осколочные ранения в более чем 180 военнослужащих. По данному факту назначено служебное расследования. Как обычно, все действия руководства происходят уже после потерь личного состава.

09:46 ВСУ освободили восточный пригород Харькова — Малую Рогань.

09:40 В Литве во время прибытия транзитного поезда Москва-Калининград объявляют о том, что Путин убивает мирных жителей в Украине.

09:32 26 марта, по улицам Варшавы пройдет марш по случаю Дня Воли, тематикой которого станет протест против войны в Украине — под лозунгом «Белорусы солидарны с Украиной». Демонстранты соберутся в 14:00 на площади Конституции, 6, откуда пройдут маршем к посольству Украины и посольству России.

09:27 Жительница Николаева Валентина Верецкая, которая вынуждена была покинуть свой город из-за российской агрессии, выиграла Иерусалимский марафон 2022. Она показала лучший результат среди женщин.

09:18 В Мелитополь прибыли оккупанты из Северной Осетии.

09:15 Китайская государственная нефтяная компания Sinopec на фоне западных санкций приостановила переговоры с российской нефтехимической компанией «Сибур» об инвестировании около 500 млн долларов в новый газохимический завод в РФ, сообщает Reuters.

09:10 В ночь на воскресенье с 26 на 27 марта Украина переходит на летнее время. В три ночи часы переводятся на час вперед.

09:08 Оккупанты продолжают совершать военные преступления – уничтожать жилые дома и культурные сооружения. Не обходят церкви и другие духовные здания – за день россияне крушат примерно 2 храма.

Карта разрушенных или поврежденных церквей.

09:05 За прошедшие сутки защитники Запорожского края ликвидировали 20 оккупантов, 40 ранили, уничтожили бронетранспортер, танк, 3 автомобиля и 120-мм миномет, а также повредили самоходную гаубицу оккупантов

08:54 Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года. По его мнению, Польша имеет право претендовать на эту территорию, пишет газета Do Rzeczy.

08:50 Японский депутат допустил совместное с США столкновение с Россией. Это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.

08:48 Шольц заявил, что Германия способна отказаться от российского газа быстрее, чем принято считать. Канцлер также добавил, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратим.

08:45 Украинские воины подбили Стингером российский самолет.

08:42 Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным РФ, сообщила газета The Wall Street Journal.

08:38 В Житомире задержали двух наводчиков, из-за которых прилетело две ракеты в военную часть. Мер города Сергей Сухомлин сообщил что злоумышленников поймали сразу после прилета ракет. На их телефонах были детальные снимки объекта, в который попали оккупанты.

08:35 Силы сопротивления Северщины делятся очередными достижениями.

08:30 Азов продолжает уничтожать оккупантов на улицах Мариуполя.

08:28 Среди стран-членов НАТО выросла поддержка введения миротворцев в Украину Об этом заявил Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий.

«Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО», — сказал он.

08:27 Киевская область. Жители местной общины горячо встретили технику оккупантов и «угостили» коктейлем Молотова.

08:25 Украина частично восстановила контроль над частью Херсона. Об этом пишет NYT со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. По данным источника, украинские войска оказывают активное сопротивление и вернули под свой контроль часть города.

08:23 В Мелитополе рашисты планируют провести проплаченный митинг в поддержку «российских властей», — СБУ.

08:20 С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота у местных жителей 11 танков. Правоохранители призывают украинцев сообщать о таких находках в полицию.

08:14 Оперативная сводка Генштаба ВСУ на утро 26 марта:

— Враг совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям ВСУ. Безуспешно.

— Комплектование подразделений РФ осуществляет личным составом с низкими моральными качествами и лицами, склонными к злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

— Враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались в оккупированном Крыму и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, чтобы подавить протесты жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

— Оккупанты пытаются активизировать деятельность ДРГ в Киеве, чтобы дестабилизировать обстановку.

— С учетом высокого уровня потерь военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной.

— Поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения техника находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

— Военные в Киеве продолжают отражать наступление противника, наносят ему огневые поражения и удерживают ранее определенные оборонные рубежи.

— На Донецком и Луганском направлениях отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам.

— Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

— За предыдущие сутки уничтожено 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет).

— Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

08:13 Россия может остаться без бананов. Крупнейшие поставщики из Эквадора не могут обеспечить поставки в РФ из-за санкций, пишет The Wall Street Journal.

08:08 Британия ввела санкции в отношении 65 физических и юридических лиц, связанных с незаконным вторжением России в Украину, говорится в сообщении прессслужбы Министерства обороны Великобритании. На этот раз Великобритания расширила санкционный список против 65 физических и юридических лиц, в который попала компания «Кронштадт». Эта российская оборонная компания занимается проектированием, разработкой и производством оборудования, ПО и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности.

08:03 Хакеры Anonymous опубликовали 28ГБ информации Центрального банка РФ:

«Мы разослали эти документы по разным точкам интернета. Если документы будут подвергнуты цензуре, мы будем делиться ими по другим ссылкам».

Это, пожалуй, самая грандиозная банковская утечка за всю историю.

00:57 Владимир Зеленский: "Наши героические Вооруженные Силы, за уходящую неделю, нанесли врагу мощные удары. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?".

Фото: Facebook / Юрий Бутусов | Горящая техника российских войск в Чернобаевке

00:48 У белорусов возникли проблемы с покупкой автомобильных запчастей либо с обслуживанием у официальных дилеров или на сторонних СТО.

00:36 Дочь Дональда Трампа Иванка поддержала Украину и сообщила о передаче гуманитарной помощи Киеву, Сумам и Львову.

00:25 Под Тростянцом на Сумщине есть место, где 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр стабильно уничтожает оккупантов. Его уже прозвали локальной Чернобаевкой.

00:20 Сформированный в марте батальон Кастуся Калиновского, в который вошли белорусские добровольцы, воюющие в Украине против России, 25 марта, в День Воли, объявил о вхождении в состав Вооруженных сил Украины. Они приняли присягу.

00:11 Сегодня в Славутиче по громкой связи жители обратились к российским оккупантам, которые блокируют город.

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