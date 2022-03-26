В каких магазинах Беларуси «социальный» набор продуктов дешевле всего? 5 26.03.2022, 19:11

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Сравнили цены.

В последнее время цены сильно изменились даже на социально значимые товары. «Вечерний Гродно» решили узнать, в каких магазинах «социальный» набор продуктов дешевле.

Список товаров первой необходимости включает 29 позиций. Из него журналисты выбрали 18 самых ходовых: хлеб, макароны, молочные продукты, овощи, яйца, яблоки, подсолнечное масло и другие. В перечень не вошли перловка, овсяные хлопья, говядина, некоторые виды детского питания. Планировали сравнить цены на пшеничную муку, но на момент подготовки материала в трёх из четырёх магазинов её не было. Продукты выбирали самые дешёвые в каждом конкретном магазине.

Со списком отправились в «Евроопт», «Корону», «Копеечку» и «Грошык» в Гродно.

Напомним, что у пенсионеров, инвалидов и многодетных родителей есть скидка на социально значимые товары — 10 %.

Важно, что на белорусские овощи и яблоки с января по май действует потолок цен. Значит, в марте картофель не должен стоить больше 1,4 рубля, свежая морковка — не более 1,55 рубля, белокочанная капуста — не более 1,71 рубля, свежая свёкла — не более 1,43 рубля, репчатый лук — не более 1,57 рубля, яблоки — 2,53 рубля.

Что в феврале подорожало больше всего

По официальным данным Белстата, в Гродненской области в феврале цены на продукты выросли на 1,5 % по сравнению с январём, непродовольственные товары — на 0,8 %, услуги — на 3,8 %.

Из продуктов питания больше всего подорожали свежие огурцы (14,27 %), морковь (14,2 %), сладкий перец (12,18 %), виноград (12,28 %), рис (7,17 %), печенье (6,89 %), крабовые палочки (6,7 %), шоколад (4,18 %). Мужская одежда выросла в цене на 0,34 %, женская — на 0,31 %, обувь для мужчин — на 0,39 %, а женская — на 4,51 %.

Заметно «прибавили» услуги ЖКХ — плюс 9,85 %. Лидеры в этой категории — водоотведение (+15,37 %), холодная вода (+14,13 %), природный газ (+11,89 %), пользование лифтом (+10,31 %).

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