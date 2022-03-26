МЧС сообщило о последствиях сильного ветра в Беларуси 4 26.03.2022, 20:03

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В Городке погибла женщина, в Минске падали деревья и конструкции.

В Городке дерево упало на двух женщин, одна из них в итоге погибла, сообщает zerkalo.io со ссылкой на МЧС. В Минске подразделения спасателей выезжали на устранение последствий сильного ветра.

Трагедия произошла 26 марта в районе улицы Старополоцкой. Спасатели выехали на вызов — под упавшим деревом оказались две женщины.

— Мы подъехали к месту, где предположительно находились пострадавшие. На земле лежали две женщины, одна из них была заблокирована ветками упавшего рядом с ними дерева, — рассказал начальник дежурной смены Дмитрий Мукомол. — Мы освободили женщину от веток дерева, чуть позже медики констатировали ее смерть.

Вторая женщина, дочь погибшей была в сознании и говорила, что испытывает острую боль в ноге. Ее госпитализировали в больницу сотрудники скорой медицинской помощи.

Также МЧС поделилось информацией о последствиях непогоды в Минске. По состоянию на 18.15 26 марта спасатели шесть раз выезжали на демонтаж листов жести, два раза — на распиловку упавших деревьев и два раза — на демонтаж металлических элементов билбордов.

27 марта сильный ветер во многих районах Беларуси и в Минске сохранится: ожидаются порывы до 15−20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

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