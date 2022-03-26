Генштаб ВСУ: Вступление в войну против Украины лоббирует часть лукашенковских генералов 33 26.03.2022, 20:40

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Население Беларуси против.

Генеральный штаб Вооруженных сил поделился оперативной информацией о вовлеченности Беларуси в продолжение Россией войны против Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Захватчики из РФ продолжают активно использовать транспортную инфраструктуру Беларуси. Россияне увеличили количество перевозок военных грузов, прежде всего, ракет и боеприпасов. Поскольку железные дороги в большинстве своем заблокированы, враг использует транспортные самолеты Ан-124.

"Население Республики Беларусь не поддерживает привлечение собственных Вооруженных сил к войне, развязанной РФ против Украины. В то же время, предоставление военной поддержки российской агрессии и вопрос направления белорусских подразделений в Украину лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

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