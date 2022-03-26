Изменились ли в Беларуси беспошлинные лимиты на посылки? 4 26.03.2022, 20:58

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Объяснил Государственный таможенный комитет.

«Какие беспошлинные лимиты на ввоз посылок из-за границы действуют сейчас в Беларуси? Соседка говорит, что их недавно подняли до 1000 евро, но что-то у меня закрадываются сомнения по этому поводу», - интересуется у aif.by минчанин.

В Беларуси нормы пока остаются прежними – беспошлинные лимиты составляют 22 евро и 10 кг на одну посылку. При этом количество бандеролей, которые можно заказать в месяц, не ограничено. Есть ряд исключений в сторону увеличения лимита. Например, в отношении товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, получаемых физлицами с неизлечимыми заболеваниями, действует норма беспошлинного ввоза 200 евро и 31 кг по каждой посылке.

В Государственном таможенном комитете Беларуси отмечают, что пока у нас в стране никаких изменений по лимитам на посылки вносить не планируется. Если они все же произойдут, ведомство оперативно проинформирует об этом общественность.

Слухи об изменении норм в Беларуси могли появиться после того, как Евразийская экономическая комиссия приняла решение повысить в странах ЕАЭС порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях. Беларусь входит в число участников ЕАЭС. Однако каждая из стран этого союза может на национальном уровне корректировать беспошлинные лимиты на отправления из-за границы.

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