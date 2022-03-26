Какие сейчас условия выезда белорусов за границу? 26.03.2022, 23:45

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Несколько важных пунктов.

В последние два года правила выезда из Беларуси и возвращения меняются чуть ли не ежемесячно. «АиФ» составил памятку для тех, кто в ближайшее время собирается за рубеж: какие ограничения, куда можно улететь напрямую и другие важные пункты.

Одно из последних важных изменений – отмена «ковидных» ограничений в сообщении между Беларусью и Россией. Теперь в страну можно беспрепятственно выехать автомобильным транспортом, в том числе на личной машине или автобусе. Делать ПЦР-тест перед выездом в Россию автотранспортом не нужно.

В остальные соседние страны из Беларуси попасть сейчас не так просто. В Украине действует военное положение. Пункты пропуска через границу с Россией и Беларусью закрыты. При этом граждане Украины, находящиеся на территории этих стран, могут въехать в Украину беспрепятственно.

Попасть в Литву, Латвию и Польшу напрямую из Беларуси сейчас можно только наземным транспортом. В то же время с конца 2020 года действует ограничение на выезд из Беларуси через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Исключения – служебные командировки, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, лечение за границей. Один раз в три месяца разрешено выезжать через авто- и железнодорожные пункты пропуска на официальную работу, учебу или к месту постоянного проживания в другой стране. Все случаи исключения подтверждаются документально. Выезд из Беларуси в Россию не попадает под указанные ограничения, поскольку между нашими странами нет пунктов пропуска.

Авиарейсы

Что касается прямых авиарейсов из Беларуси, то сейчас нам доступны в основном маршруты в восточном направлении. Относительно стабильное регулярное авиасообщение у нас с Турцией, Грузией, Арменией, Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, ОАЭ. Но в каждой из этих стран свои «ковидные» ограничения, о них следует узнать перед покупкой билета. Продолжают выполняться чартерные рейсы в Египет.

Ограничений для белорусов на въезд в Беларусь нет. Самоизоляция после прибытия из-за границы была отменена в конце декабря 2021 года.

Вьетнам отменил визы для белорусов. Прилететь в эту страну без визы можно на срок до 15 дней. Необходим сертификат о прививке от COVID-19 («Спутник V» подходит) или справка о недавно перенесенной болезни. Также потребуют отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа) или экспресс-тест (сданный за 24 часа). Пока из Беларуси во Вьетнам нет прямых авиарейсов, одна из наиболее удобных стыковок – через Москву.

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