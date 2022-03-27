Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции со Сбербанком РФ
- 27.03.2022, 8:04
Японским компаниям, которые продолжат работу в России, придется искать другие способы оплаты.
Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США.
Об этом сообщает Japan Today.
Решение о прекращении долларовых операций приняли MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. Отмечается, что японским компаниям, которые продолжат работу в России, придется искать другие способы оплаты.
Три японских банка уже прекратили операции с другими крупными российскими банками, в том числе с ВТБ Банком, который был отключен от SWIFT 12 марта.
Основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc также воздержится от отправки денег в Сбербанк в другой иностранной валюте.