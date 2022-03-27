Украинцы 32-й день останавливают российских оккупантов (онлайн) 27.03.2022, 8:08

1,702

(Обновляется) Основные события на данный момент.

ВСУ и войска территориальной обороны уже 32 дня останавливали российские войска. Основные бои продолжались на южном и восточном направлениях. России не удалось достигнуть основных целей военной кампании. Агрессор понес колоссальные потери и меняет свои планы.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 32-х суток войны. Что происходило в Украине 26-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:21 Американский актер и режиссер Шон Пенн спрогнозировал победу украинцев в войне, передает CNN.

«У меня нет никаких сомнений в победе украинцев. И будет вопрос, где мы будем, когда они одержат победу», — сказал Пенн.

08:16 Во Львове, куда сегодня прилетело 4 ракеты, задержали корректировщиков вражеского огня. Задержан мужчина, который снимал момент полета ракеты и попадания ее в цель. Также в его планшете были фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера. Также в городе поймали водителя авто, в телефоне которого было видео и фото передвижения украинских военных.

08:09 Три крупнейших банка Японии объявили, что прекратят долларовые операции и денежные переводы с российским Сбербанком из-за санкций США. Отмечается, что японским компаниям, которые продолжат работу в России, придется искать другие способы оплаты.

08:03 С начала войны из Чернигова эвакуировались больше половины жителей. По словам мэра города, в городе до сих пор нет электричества, а российские солдаты сознательно уничтожают школы, больницы, стадионы и библиотеки.

00:56 Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович:

"Россия в течении недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс. Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет".

00:50 Вечером 26 марта в воздушном пространстве Волыни военные сбили три ракеты. Отмечается, что все ракеты были выпущены с территории Беларуси.

00:40 На Донецком и Луганском направлении украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов.

00:29 Обращение Владимира Зеленского в конце 31 дня полномасштабного вторжения РФ.

00:15 Подростки в Новомосковске (Днепропетровская область) возвращают на место флаг Украины, который упал.

00:00 В Нью-Йорке появились бюсты Тадеуша Костюшко и Кастуся Калиновского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».