У России больше нет железнодорожного сообщения с ЕС 19 27.03.2022, 21:45

42,628

Последняя страна Европы, которая имела ж/д сообщение с РФ, заблокировала его.

Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, и теперь у РФ не останется железнодорожного сообщения ни с одной из стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзалізниці" 27 марта.

"Железнодорожная блокада России в действии. С 28 марта Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение со страной-агрессором. Отныне у России нет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС. Спасибо дружественным странам за консолидацию усилий и поддержку Украины", – заявили в "Укрзалізниці".

В украинской компании отметили, что 27 марта состоятся последние рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR – в течение последних недель поезда курсировали, чтобы финны, желавшие уехать из России, успели покинуть страну, поясняли в VR.

Также Финляндия приостанавливает и грузовые железнодорожные перевозки из России.

"Укрзалізниця" призывает продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящей через Россию и Беларусь.

Также "Укрзалізниця" призвала в официальном письме членов Организации сотрудничества железных дорог прекратить перевозки с Россией, отстранить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».