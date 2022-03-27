Освобождение Тростянца: стали известны подробности разгрома элитной дивизии РФ 6 27.03.2022, 18:24

31,594

Город освободили от российских оккупантов 26 марта.

Украинские защитники рассказали подробности освобождения города Тростянец в Сумской области и разгрома "элитной" Кантемировской танковой дивизии РФ.

В 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" напомнили, что накануне стало известно о самоубийстве командира 13-го танкового полка дивизии.

"Итак, число 13-й номер полка оказалось для российского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвухсотили" на харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "вишенкой на торте" стало сообщение от журналиста Романа Цымбалюка о снятии с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Именно в 1-ю танковую армию и входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия.

"Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину. Не исключаем, что бегство российской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками", – отметили в 93-й бригаде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».